ФОМ: 78 процентов россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину

Фото: администрация президента РФ

Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос на два пункта и составил 78 процентов. Об этом свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение» в субботу, 25 февраля.

Опрос был проведен среди 1,5 тысячи респондентов в 53 регионах страны. Так, 81 процент опрошенных рассказал, что оценивает деятельность президента положительно.

Также отмечается, что 78 процентов участников опроса доверяют Владимиру Путину, передает сайт ФОМ.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,1 процента участников опроса, уровень одобрения деятельности президента за это время увеличился и составил 76 процентов

В январе 2023 года россияне назвали главного политика страны по итогам прошедшего 2022 года. Первое место с 55 процентами голосов занял президент Владимир Путин. Замкнули тройку призеров премьер-министр Михаил Мишустин и министр иностранных дел Сергей Лавров, набравшие 21 и 13 процентов голосов соответственно.