Музыкальные школы и колледжи искусств Москвы проведут 30 концертов в марте

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Колледжи искусств и музыкальные школы в марте на столичных площадках проведут 30 концертов. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

Состоятся отчетные концерты в Колледже музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской, в нем будут участвовать юные артисты в возрасте от семи до десяти лет. Также пройдет ежегодный концерт учащихся столичной городской объединенной детской школы искусств «Кусково» на сцене концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных.

В культурном центре «Меридиан» пройдет концерт Детской школы искусств имени Н. Г. Рубинштейна, где будут участвовать фольклорный ансамбль, хореографический ансамбль, камерный оркестр, а также хоры младших и старших классов. Кроме того, в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных выступят учащиеся Детской музыкальной школы имени К. Н. Игумнова, передает официальный сайт мэра Москвы.

На площадках фестиваля «Московская Масленица» пройдет традиционная русская ярмарка, где горожане смогут познакомиться с работами опытных мастеров и приобрести необычные сувениры.