Молодой человек зарезал старшего брата во время пьяной ссоры в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Сергиево-Посадском городском округе 19-летнему юноше предъявили обвинение в убийстве брата. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в субботу, 25 февраля.

По ее данным, 24 февраля братья распивали алкоголь. В какой-то момент меду ними произошел конфликт, в результате которого 19-летний парень ударил своего 24-летнего брата в грудь ножом. От полученной травмы пострадавший скончался на месте.

— Следователем следственного отдела по городу Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области 19-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве своего 24-летнего брата (ч.1 ст. 105 УК РФ), — пояснила Врадий.

Во время допроса обвиняемый полностью признал вину и рассказал о случившемся. Следствие планирует подать в суд ходатайство об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Похожее убийство произошло в ноябре прошлого года в Москве. В квартире жилого дома на Балаклавском проспекте 30-летняя женщина поссорилась со своим сожителем и в ходе конфликта несколько раз ударила его в грудь ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.