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Дожди и сильный ветер ожидаются в Москве 25 и 26 февраля

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Дожди и сильный ветер ожидаются в Москве 25 и 26 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Снег, дождь, гололед и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в столице в выходные. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим автомобилистов быть предельно внимательными в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что неблагоприятные погодные условия ожидаются в городе до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля.

Горожан призвали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили из-за сильного ветра, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве.

В субботу до конца дня в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.

До конца выходных в столице ожидается оттепель. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что теплая погода сохранится до начала новой недели.

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