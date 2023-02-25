Фигурантов дела об избиении подростка на станции метро «Лубянка» отправили под домашний арест

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Суд отправил под домашний арест обвиняемых в хулиганском нападении на подростка в столичном метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова в субботу, 25 февраля.

— В ходе расследования уголовного дела установлен еще один соучастник 2006 года рождения, причастный к совершению данного преступления, — сказала правоохранитель.

С ним были проведены следственные действия, в ходе допроса он признал вину, ему также предъявлено обвинение. Суд отправил всех обвиняемых под домашний арест, резюмировала Иванова.

Вечером 23 февраля неизвестные ударили несовершеннолетнего 2008 года рождения и распылили жидкость из аэрозольного баллончика в его сторону.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали участников конфликта. Среди них — два подростка 2005 и 2007 годов рождения, в ходе допроса они признали вину, им предъявлено обвинение.

Еще одна история с избиением подростка произошла 1 февраля в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, избившего подростка в подъезде дома.