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Пушилин заявил, что комбинат «Азовсталь» не будет восстановлен в прежнем виде

Егор Провоторов
Общество
Пушилин заявил, что комбинат «Азовсталь» не будет восстановлен в прежнем виде
Фото: shutterstock

Комбинат «Азовсталь», расположенный на территории Мариуполя, в прежнем виде восстановлен не будет, заявил в субботу, 25 февраля, временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По словам врио главы региона, вместо промышленного комбината будет технопарк или экопарк. Пушилин в эфире телеканала «Оплот ТВ» подчеркнул, что в настоящее время на месте «Азовстали» уже применяется «абсолютно современный, технологический подход» к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии региона.

В начале августа вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на территории предприятия «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, может открыться технопарк, где сохранят рабочие места для сотрудников комбината.

22 июня Хуснуллин сообщил, что на «Азовстали», где весной шли продолжительные бои, хотят вновь запустить производство. По его словам, решение о дальнейшей судьбе мариупольского комбината — очень важный вопрос.

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