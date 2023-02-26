Фото: shutterstock

Западная пресса не рассказывает правду о конфликте на Украине и вводит людей в заблуждение. Таким мнением поделился обозреватель американского телеканала Fox News Кайл Бекер.

— Предоставьте свидетельства или заткнитесь уже наконец. Мы не отправляем своих сыновей и дочерей умирать за политику коррумпированной недемократической страны без доказательств, — написал журналист на своей странице в социальной сети Twitter.

Отсутствие в западных СМИ документальных подтверждений, в частности фото, которые были бы «достойны» Пулитцеровской премии, вынуждает относиться к ней скептически, подчеркнул Бекер. По его мнению, все это похоже на жульничество, которым американский народ «сыт по горло».

Аналитик считает, что украинский конфликт не является делом национальной безопасности США. Говоря о нехватке доказательств, он подметил, что самую спорную в истории войну во Вьетнаме, пресса освещала очень подробно.

Бекер напомнил, что главной задачей СМИ является проверка и документация информации, чтобы в дальнейшем историки могли оценить, что произошло на самом деле, для предотвращения «ошибок в будущем».

До этого бывший корреспондент телеканала Newsmax Эмералд Робинсон заявила, что чиновники и политики из США превратили Украину в средство собственного обогащения.