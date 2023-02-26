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Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс полагает, что предоставленные подшефным ему ведомством данные помогли вооруженным силам Украины (ВСУ) вести боевые действия против России.

По его словам, предоставленная американской разведкой информация якобы призваны помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому «защитить его страну». Об этом Бернс заявил в интервью телекомпании CBS, выдержки из которого были опубликованы в субботу, 25 февраля.

На прошлой неделе американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что нынешний глава ЦРУ Уильям Бернс планирует занять пост госсекретаря США. Автор расследования о причастности администрации США к организации теракта на «Северных потоках» подчеркнул, что ему известно о желании Бернса стать следующим главой Госдепартамента, «возможно, в новой администрации». По его словам, причастность к этой диверсии может «открыть двери» для главы ЦРУ в Госдепе.