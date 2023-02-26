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Приметы и советы

Илон Маск признал незаконность смены власти на Украине 9 лет назад

Егор Провоторов
В мире
Илон Маск признал незаконность смены власти на Украине 9 лет назад
Фото: NASA

В 2014 году на территории Украины несомненно произошел государственный переворот и насильственная смена власти, написал на своей странице в социальной сети Twitter американский бизнесмен Илон Маск.

Так предприниматель прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, разместившего выдержку из материала профессора Джона Миршаймера, который заявил, что для российского президента Владимира Путина незаконное свержение Виктора Януковича стало «последней каплей».

— Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был, — заявил миллиардер.

В начале февраля Илон Маск заявил, что люди не обращают внимание на опасность эскалации украинского конфликта. На фоне заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о риске расширения конфликта на Украине американский журналист Люк Рудковски призвал в своем аккаунте в Twitter не устраивать третью мировую войну. Маск поддержал его позицию.

В ходе выступления в Генеральной ассамблее ООН на тему приоритетов организации на 2023 год Антониу Гутерреш заявил, что мир скатывается к «более широкомасштабной войне». Он отметил, что угроза эскалации конфликта на Украине возрастает, а перспективы мира снижаются.

Украина государственный переворот Илон Маск
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