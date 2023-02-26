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Приметы и советы

Пушилин заявил, что Запад превратил Украину в полигон НАТО

Егор Провоторов
В мире
Пушилин заявил, что Запад превратил Украину в полигон НАТО
Фото: er.ru

Западные страны превратили Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, этот полигон создан для отработки «самых кровавых военных сценариев». Политик считает, что Запад изо дня в день переходит собственные красные линии, соглашаясь поставлять Киеву все более тяжелое и дальнобойное оружие.

Пушилин также добавил, что Запад поставил перед Киевом задачу стереть города ДНР с лица земли. По его словам, в начале спецоперации российской стороной был недооценен цинизм противника и его готовность на любые жертвы ради достижения целей, которые навязали западные партнеры.

Врио главы ДНР, в регионе убедились, что противник использует мирных жителей в качестве живого щита. Пушилин также подчеркнул в интервью ТАСС, что опыт минских соглашений указал на отсутствие международных правил и норм.

Украина Денис Пушилин НАТО ДНР
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