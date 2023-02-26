Главные новости к утру 26 февраля

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США в рамках объявленного в пятницу пакета санкций против России и Белоруссии расширили список «предметов роскоши», на которые распространяются экспортные ограничения, добавив в него смартфоны ценой выше 300 долларов и ряд наименований бытовой техники, электроники и звукового оборудования.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что санкции Евросоюза перечеркивают правозащитную дипломатию, которая позволяла помогать людям. Так она прокомментировала свое включение в санкционный список ЕС.

Запад «выкручивал руки» странам при голосовании по антироссийской резолюции Генеральной ассамблеи ООН на этой неделе, заявил первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.

Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица, а также до 3 градусов тепла ожидается в столичном регионе в предстоящее воскресенье, 26 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.