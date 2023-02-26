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Боец ЧВК «Вагнер»: Большинство убитых на юге Артемовска оказались выходцами с Западной Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

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Боец ЧВК «Вагнер»: Большинство убитых на юге Артемовска оказались выходцами с Западной Украины
Фото: Минобороны РФ

В большинстве своем убитые и взятые в плен на юге Артемовска военнослужащие являлись выходцами с Западной Украины. Об этом сообщил один из командиров группы «Вагнер».

— Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет, — отметил он.

Военнослужащий добавил, что со стороны Украины в боях участвуют и так называемые ветераны АТО с боевым опытом. При этом их незначительное количество, сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно о приближении отрядов «Вагнера» к центру Артемовска, им осталось преодолеть менее двух километров. По информации военного, противник постепенно начинает отступать, однако в городе все еще идут ожесточенные бои. Отряды продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы отряда заняли поселок Ягодное севернее Артемовска. Город на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.

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