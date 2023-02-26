Военкор Стешин перечислил последствия передачи польских танков Украине

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Решение польских властей о поставке германских танков Leopard на территорию Украины привело к приостановке работы трубопровода «Дружба». Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

— Схема простая: «Нет «Леопардов» — есть нефть, есть «Леопарды» — нет нефти», — написал он в Telegram-канале.

Накануне глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что в Польшу прекратила поступать нефть из России. По его словам, страна была полностью готова к этому.

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий 24 февраля заявил, что власти страны передали украинской стороне первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки Киева. По его словам, в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи.

В декабре 2022 года вице-премьер России Александр Новак назвал действия польских властей на нефтегазовом рынке театром абсурда. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставку трех миллионов тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году.