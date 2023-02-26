Guardian: США угрожает вторжение гигантских «суперсвиней» из Канады

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Соединенным Штатам Америки угрожает вторжение гибридных «суперсвиней» из Канады. Об этом написал обозреватель Guardian Адам Гэббат.

— Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская «суперсвинья» — гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, — прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны, — отметил он.

Такой вид животного появился благодаря канадским фермерам, скрестившим диких кабанов и обычных свиней в 80-х годах XX столетия, сообщает издание.

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