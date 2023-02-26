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Guardian: США угрожает вторжение гигантских «суперсвиней» из Канады

Араз Салехов
В мире
Guardian: США угрожает вторжение гигантских «суперсвиней» из Канады
Фото: Unsplash

Соединенным Штатам Америки угрожает вторжение гибридных «суперсвиней» из Канады. Об этом написал обозреватель Guardian Адам Гэббат.

— Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская «суперсвинья» — гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, — прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны, — отметил он.

Такой вид животного появился благодаря канадским фермерам, скрестившим диких кабанов и обычных свиней в 80-х годах XX столетия, сообщает издание.

Недавно вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что ситуация с засорением океана пластиком чудовищна, к 2050 году его будет больше, чем рыбы.

Также стало известно, какие экологические проблемы беспокоят россиян. Как сообщили аналитики, 56 процентов россиян беспокоит загрязнение воды, воздуха и других природных ресурсов, 14 процентов — вырубка лесов. Еще 13 процентов переживают из-за изменений климата.

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