Столичные спасатели усилили контроль соблюдения правил безопасности в районах рек из-за оттепели

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные спасатели усилили контроль соблюдения правил безопасности в районах рек и водоемов из-за оттепели. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке, — отметил он.

По словам заммэра, из-за резких перепадов температуры лед на водоемах изменил структуру и представляет реальную угрозу. В связи с этим горожанам рекомендуется соблюдать правила безопасности, ни в коем случае не выходить на лед, а также внимательно следить за детьми и домашними питомцами.

Накануне Бирюков заявил, что городские службы в Москве ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме. Он уточнил, что в течение светового дня проводится очистка от наледи и снега на скатных кровлях многоквартирных жилых домов, водосборных желобах, фасадах зданий и воронок водостоков.