ТАСС: Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил источник в разговоре с ТАСС.

— После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна, — отметил собеседник агентства.

Показатели спортсмена на текущий момент стабильные, однако сейчас еще рано делать выводы об улучшении состояния Костомарова, заключил источник.

Фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией, его подключили к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Однако после этого у него началось отмирание тканей конечностей и другие проблемы со здоровьем.

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», что причиной кровоизлияния в головной мозг, которое врачи диагностировали у Костомарова 20 февраля, могло стать развитие тромбозов.

По данным СМИ, недавно спортсмен перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Фигуриста экстренно перевели в реанимацию, а ночью 21 февраля при помощи плазмафереза проводили у него «очистку крови».

Какие последствия могут возникнуть у спортсмена после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «ВМ».