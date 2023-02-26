Усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве 26 февраля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице 26 февраля ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

До этого синоптики рассказали о потеплении в Москве 26 февраля: днем в российской столице температура воздуха поднимется до плюсовых значений и составит от 1 до 3 градусов выше нуля. В ночное время суток в город придет похолодание от 3 до 5 градусов мороза.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» также заявил, что в 25 и 26 февраля жителей столицы ожидает оттепель.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что температура в Центральной России 26 февраля поднимется до плюс 2–3 градусов, что является нормой для первых дней апреля.