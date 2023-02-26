Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве 26 февраля

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве 26 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице 26 февраля ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

До этого синоптики рассказали о потеплении в Москве 26 февраля: днем в российской столице температура воздуха поднимется до плюсовых значений и составит от 1 до 3 градусов выше нуля. В ночное время суток в город придет похолодание от 3 до 5 градусов мороза.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» также заявил, что в 25 и 26 февраля жителей столицы ожидает оттепель.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что температура в Центральной России 26 февраля поднимется до плюс 2–3 градусов, что является нормой для первых дней апреля.

Метеорологи Москва Зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте