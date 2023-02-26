Выставка «На грани. Искусство гранения и гравировки стекла» пройдет в «Царицыно»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В музее-заповеднике «Царицыно» состоится выставка «На грани. Искусство гранения и гравировки стекла». Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На выставке мы представим предметы XX века, созданные в техниках гранения и гравировки — пожалуй, главных способах работы со стеклом и хрусталем, которые художники активно используют и сегодня, — рассказала генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

В выставке примет участие Гусевской хрустальный завод имени Акима Мальцова. Она пройдет с 18 марта 2023 по 25 августа 2024 года в Хлебном доме, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

26 февраля вход в Музей Победы будет бесплатным для школьников, студентов и многодетных семей. Посетители смогут ознакомиться с постоянными экспозициями музея: «Подвиг Армии», «Лица Победы», а также с выставками «Красные флаги на Эльбрусе», «На страже Отечества» и «Zаветам Vерны».

Также на территории музея-заповедника работает выставка «В поисках народного искусства». Гости музея смогут увидеть картины художников-самоучек из разных регионов страны, коллекцию из Музея ивановского ситца, изделия художников Кавказа и Средней Азии и многое другое. Посетить выставку можно до 28 июля 2024 года.