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Подоляк ответил Маску на слова о госперевороте на Украине

Евгений Силаев

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Подоляк ответил Маску на слова о госперевороте на Украине
Фото: Steve Jurvetson / CC BY 2.0

На Украине никогда не было государственных переворотов. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

— Это база свободы, Илон Маск. Перестаньте читать российские газеты, — цитирует Подоляка РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что на Украине всегда были свободные люди. И если их что-то не устраивало, то они выходили на улицы, резюмировал Подоляк.

Маск написал в личном блоге, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого власть была незаконно свергнута. Также у предпринимателя возникли сомнения по поводу последовавших за этими событиями президентских выборов.

Так предприниматель прокомментировал публикацию с выдержкой из материала профессора Джона Миршаймера, который заявил, что для российского президента Владимира Путина незаконное свержение Виктора Януковича стало «последней каплей».

В середине февраля Маск призвал не использовать сеть спутниковой связи Starlink в военных целях. Бизнесмен заявил, что он и его компания не допустят эскалации конфликта, способного привести к третьей мировой войне.

Украина государственный переворот Илон Маск
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