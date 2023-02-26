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Зеленский ввел новые санкции против граждан России

Евгений Силаев
В мире
Зеленский ввел новые санкции против граждан России
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал три указа о введении санкций против граждан России.

— Подписал три указа для реализации решений СНБО, — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Он уточнил, что санкции введены против представителей спортивной сферы, а также тех, кто «помогает держать структуры наемников в России». Примечательно, что на сайте офиса президента Украины указы опубликованы не были.

ЕС 25 февраля ввел в действие десятый пакет санкций против России. В частности, ограничения ввели против «Альфа-Банка», Росбанка и банка «Тинькофф».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в некоторых сферах антироссийские санкции ЕС оказались действительно успешными.

По его мнению, санкции действуют в отношении российских средств массовой информации. Основной провал санкций заключается в том, что Россия смогла найти решение всех экономических проблем, отметил политолог.

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