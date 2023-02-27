Народный календарь. Как привлечь в дом достаток 2 марта
Православная церковь 2 марта чтит память святого великомученика Феодора Тирона. Он был воином мармаритского полка в городе, отказавшимся принуждать христиан приносить жертвы языческим богам.
В представлении наших предков Феодор превратился в Федора Тирона, всадника и защитника скота, как и Егорий Храбрый — Георгий Победоносец.
Известен также апокриф «Сказание о подвигах Федора Тиринина», представлявший святого змееборцем подобно былинным богатырям.
Считалось, что в этот день обязательно надо позвать гостей. Хозяева заблаговременно готовились к этому и наготавливали много угощений.
Дом, который примет гостей, будет процветать в достатке и радости круглый год. Однако звать гостей нужно только днем.
Приметы погоды:
Какая погода 2 марта, таким и лето будет: туман — дождливым; солнечно — жарким; морозно — холодным.
Если 2 марта много сосулек, будет хороший урожай овощей.
Птицы с юга возвращаются — к ранней весне.
Именины отмечают: Роман, Карл, Марк, Мария, Федор.