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Приметы и советы

Народный календарь. Как привлечь в дом достаток 2 марта

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Как привлечь в дом достаток 2 марта
Фото: Pexels

Православная церковь 2 марта чтит память святого великомученика Феодора Тирона. Он был воином мармаритского полка в городе, отказавшимся принуждать христиан приносить жертвы языческим богам.

В представлении наших предков Феодор превратился в Федора Тирона, всадника и защитника скота, как и Егорий Храбрый — Георгий Победоносец.

Известен также апокриф «Сказание о подвигах Федора Тиринина», представлявший святого змееборцем подобно былинным богатырям.

Считалось, что в этот день обязательно надо позвать гостей. Хозяева заблаговременно готовились к этому и наготавливали много угощений.

Дом, который примет гостей, будет процветать в достатке и радости круглый год. Однако звать гостей нужно только днем.

Приметы погоды:

Какая погода 2 марта, таким и лето будет: туман — дождливым; солнечно — жарким; морозно — холодным.

Если 2 марта много сосулек, будет хороший урожай овощей.

Птицы с юга возвращаются — к ранней весне.

Именины отмечают: Роман, Карл, Марк, Мария, Федор.

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