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Советник главы ДНР Кимаковский сообщил о боях почти в центре Артемовска

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил о боях почти в центре Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои почти в самом центре Артемовска. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский.

— Передовые отряды ЧВК «Вагнер» уже практически в центре Артемовска воюют, — сказал он.

По словам Кимаковского, все дороги находятся под огневым контролем российских войск. При этом ВСУ могут перемещать свои силы и технику только по одному направлению — Часов Яр — Артемовск.

Чтобы передать технику, украинские военнослужащие прокладывают себе полевые дороги, однако несут крупные потери, передает РИА Новости.

Для замедления продвижения российских войск в Артемовске ВСУ подорвали дамбу «Северный ставок». В результате инцидента потоки воды пошли на Артемовск, где произошло затопление частных домов и подвалов, что, по словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, может вызвать эпидемию среди мирного населения. Каких политических и эпидемиологических последствий стоит ожидать от случившегося, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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