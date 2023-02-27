Рогов заявил, что наступление ВСУ на Южном направлении может вести к главной битве

Фото: Минобороны РФ

Наступление украинской армии на Южном направлении может привести к решающей битве спецоперации. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму, — сказал он.

Наступление ВСУ на юге может стать для них фатальным, цитирует Рогова РИА Новости.

В минувшую субботу, 25 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли удар по местам временной дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты. Кроме того, в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области армия России уничтожила два склада с боеприпасами ВСУ.

Украинские войска подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске. В результате инцидента потоки воды пошли на город, где произошло затопление частных домов и подвалов, что, по словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, может вызвать эпидемию среди мирного населения. Каких политических и эпидемиологических последствий стоит ожидать от случившегося, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.