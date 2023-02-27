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Приметы и советы

Названы четыре женских имени, обладательницы которых выходят замуж раз и навсегда

Лейла Алиева
Общество
Названы четыре женских имени, обладательницы которых выходят замуж раз и навсегда
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты назвали четыре женских имени, представительницы которых выходят замуж, как правило, один раз и на всю жизнь.

Женщины с этими именами долго выбирают свою вторую половинку и в итоге выходят замуж за мужчину, который будет осыпать их подарками и защищать.

Ксения

Сильная и темпераментная Ксения привыкла все делать сама, поэтому в мужья она выбирает самостоятельного и обеспеченного мужчину. Такие отношения дают Ксении ощущение надежности, а лентяев она не потерпит.

Мирослава

Мирослава выйдет замуж только за того, в ком уверена. Ей нужен уступчивый и любящий мужчина, которого она подчинит себе.

Ирина

Богатства Ирину особо не волнуют. Главное в мужчине для нее — пылкость натуры. При этом представительницы этого имени достаточно рано выходят замуж, а брак для них является серьезным шагом, передает Teleprogramma.pro.

Специалисты также назвали мужские имена, носители которых никогда не бывают верными и могут «пойти налево».

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