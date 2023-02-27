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РИА Новости: ВС РФ нанесли удар по стоянке украинской армии под Херсоном

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
РИА Новости: ВС РФ нанесли удар по стоянке украинской армии под Херсоном
Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы поразили технику украинских войск около Томиной Балки в Херсонской области. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

— Потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, шесть раненых, — цитирует его агентство.

Накануне Вооруженные силы России ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении в Харьковской области. Также российская армия нанесла удар по украинским подразделениям в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области.

В минувшую среду, 22 февраля, над Херсоном сбили украинский самолет, летевший обстреливать Новую Каховку. Уточняется, что члены экипажа сбитого самолета погибли, а украинские военные не предпринимают попыток по их поиску.

В свою очередь глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что предстоящие недели станут определяющими для Украины. Министр также подчеркнул, что одной из ключевых задач для украинской стороны в ближайшие три месяца станет наращивание противовоздушной обороны.

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