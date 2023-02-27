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Сотрудники ФСБ задержали жителей Севастополя, сотрудничавших с иностранными спецслужбами

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали жителей Севастополя, сотрудничавших с иностранными спецслужбами
Фото: Pixabay

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двоих местных жителей, которых подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ в понедельник, 27 февраля.

По данным ведомства, злоумышленники 1979 и 1995 годов рождения работали на украинскую разведку и за вознаграждение сообщали им данные о расположении объектов Министерства обороны России. Старший преступник отправлял иностранцам электронные письма с секретной информацией, а молодой человек пользовался телефоном.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством». Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли попытку диверсии на железной дороге, которая могла произойти в Тюменской области.

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