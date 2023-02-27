Эксперт Мусакин пояснил, почему туристы в Петербурге все чаще выбирают отели вместо квартир

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Туристы, приезжающие в Санкт-Петербург, все чаще выбирают отели среднего класса. При этом упал спрос на съемные квартиры и апартаменты. Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин пояснил, почему туристы стали чаще выбирать гостиницы.

По его словам, ключевой причиной стала сопоставимость цен на проживание в съемных квартирах и отелях.

— Конечно, есть люди, которые привыкли к съемным квартирам, они их будут и дальше выбирать. Но сейчас цены на отели не самые высокие, по крайней мере, двух- или трехзвездочные. Поэтому если тебя за те же деньги еще и обслуживают, то это гораздо удобнее, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Легкие способы экономии во время туристических поездок перечислили тревел-журналист Светлана Демидова и гид Максим Ращенков. Специалисты порекомендовали использовать для передвижения общественный транспорт, а не такси, а также организовывать экскурсии самостоятельно, заранее изучив время работы культурных учреждений, передает Nation news.

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