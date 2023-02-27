Ефимов сообщил о росте производства электронных компонентов и печатных плат в Москве

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Производство элементов электронной аппаратуры и печатных плат в столице увеличилось в 2022-м на 27,8 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 27 февраля.

— Микроэлектроникой в городе занимаются 48 предприятий, на них трудятся более 10 тысяч человек, — сказал заммэра.

Технологии, придуманные производителями из Москвы, стали неотъемлемой частью работы ряда отраслей, подчеркнул Ефимов. Объем отгрузки указанных компонентов за данный период вырос на 22,8 процента и превысил 40,1 миллиарда рублей в денежном выражении.

Зеленоград является местом, где находятся московские предприятия микроэлектроники, пояснил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

При этом статусом резидента ОЭЗ Москвы обладают свыше 30 компаний из сферы электроники. Это позволяет им претендовать на существенные льготы в сфере налогов.

Как сообщал Ефимов, резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» — компания «Диагностика-М» — приступил к строительству производственного корпуса по выпуску медицинских систем и оборудования для досмотра.

Компания в данный момент арендует почти 900 квадратных метров на площадке в Печатниках. Кроме того, в Алабушеве ведется строительство нового завода на участке площадью около 1 гектара.