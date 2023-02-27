Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат Госдумы назвал пропагандистским ходом планы США пересмотреть статус Крыма

Лейла Алиева
В мире
Депутат Госдумы назвал пропагандистским ходом планы США пересмотреть статус Крыма
Фото: Пресс-служба Госдумы

Планы Соединенных Штатов пересмотреть вопрос о принадлежности Крыма — пропагандистский ход. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Мы неоднократно слышали заявления Зеленского, что завтра-послезавтра начнется наступление на Крым. Американские военные и Госдеп неоднократно, особенно в последнее время, делают заявления по поводу возможного перенесения конфликта на Крым. Они понимают, что это невозможно, — отметил он.

По словам депутата, Украина не сможет организовать наступление на Крым даже при больших поставках западного вооружения. Подобные заявления являются не чем иным, как «определенным пропагандистским ходом», заключил Чепа в беседе с Lenta.ru.

Данное заявление стало ответом на высказывание советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который допустил пересмотр вопроса принадлежности Крыма в будущем. По мнению Салливана, поддержка США в конечном итоге позволит «восстановить территориальную целостность» Украины.

В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев напомнил, что Крым был присоединен к России демократическим путем. Это подтверждают цифры голосования на референдуме, который провели в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

Украина Крым США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте