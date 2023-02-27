Депутат Госдумы назвал пропагандистским ходом планы США пересмотреть статус Крыма

Фото: Пресс-служба Госдумы

Планы Соединенных Штатов пересмотреть вопрос о принадлежности Крыма — пропагандистский ход. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Мы неоднократно слышали заявления Зеленского, что завтра-послезавтра начнется наступление на Крым. Американские военные и Госдеп неоднократно, особенно в последнее время, делают заявления по поводу возможного перенесения конфликта на Крым. Они понимают, что это невозможно, — отметил он.

По словам депутата, Украина не сможет организовать наступление на Крым даже при больших поставках западного вооружения. Подобные заявления являются не чем иным, как «определенным пропагандистским ходом», заключил Чепа в беседе с Lenta.ru.

Данное заявление стало ответом на высказывание советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который допустил пересмотр вопроса принадлежности Крыма в будущем. По мнению Салливана, поддержка США в конечном итоге позволит «восстановить территориальную целостность» Украины.

В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев напомнил, что Крым был присоединен к России демократическим путем. Это подтверждают цифры голосования на референдуме, который провели в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.