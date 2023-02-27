Песков: Китай уже опроверг информацию о поставках беспилотников России

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Китай опроверг сообщения о возможных поставках беспилотников российской армии, поэтому РФ нет смысла комментировать эту тему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 27 февраля.

— Я не вижу необходимости комментировать, вся эта информация была опровергнута уже с китайской стороны, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По этой же причине Песков не стал комментировать сообщения о том, запрашивала ли Россия у КНР какую-либо технику для использования в ходе спецоперации на Украине, передает ТАСС.

Председатель комитета палаты представителей американского Конгресса по международным делам Майкл Маккол заявил, что Китай якобы рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. Соответствующее заявление он сделал со ссылкой на данные разведки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил члена китайского Политбюро Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь России в рамках специальной военной операции на Украине. Такой исход событий может случиться, если Пекин окажет Москве материальную помощь или поддержку в системном обходе санкций.