Россиянам напомнили об изменениях в правилах противопожарного режима с 1 марта

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С 1 марта в России начнут действовать изменения в правилах противопожарного режима. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Для повышения пожарной безопасности населенных пунктов и предотвращения перехода огня с природного ландшафта ширина минерализованных полос, отделяющих строения от леса или торфяника, увеличена до 1,4 метра, — говорится в сообщении.

Также с весны 2023 года станет проще сжигать мусор и готовить пищу на открытом огне на приусадебных участках. Кроме того, мангалы должны быть расположены от дома на расстоянии, которое превышает пять метров. В Telegram-канале МЧС России также напомнили о введении запрета на установку глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами.

Более щадящие нормы пожарной безопасности порадуют прежде всего дачников и сельских жителей. Подробнее о нововведениях — в материале «Вечерней Москвы».

С 1 декабря 2022 года в квартирах жилых домов в России разрешили устанавливать инфракрасные кабины и хамамы. Соответствующие коррективы были внесены в приказ МЧС РФ «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».