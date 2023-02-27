Один человек погиб в результате нового землетрясения в турецкой Малатье

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При новом землетрясении в турецкой Малатье погиб один человек, еще 69 ранены. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

— К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами, — сказал он.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 залегал в районе города Йешилъюрт в провинции Малатья на востоке Турции, где проживает не менее 340 тысяч человек, передает РИА Новости.

В результате серии землетрясений в Турции образовалось огромное количество обломков. По оценкам экспертов программы развития ООН, речь идет о 116–210 миллионах тонн мусора и пепла. Если бы мусор был сложен на высоте не более трех метров, для его размещения потребовалась бы площадь 30 на 30 километров. Такие масштабы соответствуют размеру крупнейшего в Германии острова Рюген, расположенного в Балтийском море.