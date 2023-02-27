Армия России ликвидировала центр радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки украинской армии в районе населенного пункта Бровары под Киевом. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

— В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Минобороны России добавили, что национальная армия ликвидировала оперативный центр специальных операций «Запад» в Хмельницком.

Также сообщалось, что российские артиллеристы поразили технику украинских войск около Томиной Балки в Херсонской области. ВСУ потеряли шесть единиц автомобильной техники и 12 человек личного состава.

В воскресенье, 26 февраля, российские солдаты ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении в Харьковской области. Также российская армия нанесла удар по украинским подразделениям в Луганской народной республике (ЛНР) и под Харьковом.

25 февраля украинские войска подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске. В результате инцидента потоки воды пошли на город, где произошло затопление частных домов и подвалов, что, по словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, может вызвать эпидемию среди мирного населения. Каких политических и эпидемиологических последствий стоит ожидать от случившегося, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.