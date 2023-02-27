В Кремле назвали невозможным возвращение Крыма в состав Украины

Фото: Unsplash

В Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно возвращение Крыма обратно в состав Украины. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это (Крым — прим. «ВМ») неотъемлемая часть Российской Федерации, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Так Песков отреагировал на недавние слова президента США Джо Байдена. Тот заявил, что Соединенные Штаты оставляют за Украиной право самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускают, что сразу вернуть Крым не удастся. Однако само возвращение полуострова Байден посчитал возможным.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Ивлев напомнил, что Крым был присоединен к России демократическим путем. Это подтверждают цифры голосования на референдуме, который провели в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Украина действительно может готовиться к атаке на Крым. Данная задача стоит в Киеве как стратегическая, но непонятно, готовы ли украинцы к ней тактически.