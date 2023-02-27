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Фурсенко: Дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Евгений Белоусов
Общество
Фурсенко: Дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании
Фото: Администрация президента РФ

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко.

— Эти дипломы приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование, — заявил он.

По словам Фурсенко, во времена СССР все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. Та же ситуация будет теперь и в Росс, подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

В послании Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционной для страны «базовой подготовке специалистов с высшим образованием».

Перестройка вузов на новый лад может занять несколько лет. Какая система образования была в нашей стране последние 15 лет и как ее планируют обновить — в материале «Вечерней Москвы».

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что России стоит сохранить накопленное наследие в сфере образования. По его словам, российская система образования имеет столетние уникальные традиции, которыми можно по праву гордиться.

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