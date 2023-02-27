Посольство России в Берлине сообщило о провале провокации с танком

Фото: Пресс-служба Совфеда

Провокация с выставленным танком у посольства России в Берлине провалилась. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

— Организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности. Растерянно топчутся вокруг танка, огороженного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал, — написали в Telegram-канале российского посольства.

Провокация, о которой идет речь, произошла 25 февраля. Проукраинские активисты провели акцию возле посольства России в Берлине. Организаторы митинга развернули дуло танка в сторону здания российской дипмиссии.

В дальнейшем акция пошла не по плану организаторов. Пришедшие на мероприятие немцы начали возлагать цветы возле танка, превратив протест в мирную акцию.

В начале декабря несколько сотен человек вышли на протестное мероприятие в Вене, требуя от правительства Австрии отказаться от антироссийских санкций, придерживаться политики сохранения нейтралитета в полном объеме и усилить борьбу с нелегальной миграцией.