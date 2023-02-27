Марочко: Артемовск находится на грани экологической катастрофы

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Из-за подтопления и разлива водоемов Артемовск находится на грани экологической катастрофы. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, из-за разлива водоемов и повышения температуры воздуха в грунтовые воды попали канализационные массы. Кроме того, подтоплению подверглись места захоронений.

— В грунтовые воды попадает большое количество канализационных фекалий, подтоплены места с погибшими животными, а также заваленные строения и места с неэвакуированными трупами украинских военнослужащих, — заявил Марочко в беседе с РИА Новости.

По словам военнослужащего, в ближайшее время источники питьевой воды могут быть заражены, что приведет к массовым отравлениям.

Как отметила газета Pais, после подрыва дамбы украинскими военными часть Артемовска стала похожа на огромную лужу.

25 февраля украинские войска подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске. В результате инцидента потоки воды пошли на город, где произошло затопление частных домов и подвалов. Каких политических и эпидемиологических последствий стоит ожидать после случившегося, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.