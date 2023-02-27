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ЧВК «Вагнер» взяла под контроль микрорайон Ступки в Артемовске

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
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ЧВК «Вагнер» взяла под контроль микрорайон Ступки в Артемовске
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Бойцы российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки в городе Артемовске. Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля.

Кроме того, штурмовые отряды «Вагнера» уже зашли в село Ильиновка, передает со ссылкой на источник с места событий РИА Новости.

Артемовск на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.

Так, основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что бойцы компании заняли поселок Ягодное, расположенный севернее Артемовска.

Также член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что бойцы «Вагнера» освободили село Дубово-Васильевка северо-западнее Артемовска.

25 февраля украинские войска подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске. В результате инцидента потоки воды пошли на город, где произошло затопление частных домов и подвалов, что, по словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, может вызвать эпидемию среди мирного населения. Каких политических и эпидемиологических последствий стоит ожидать от случившегося, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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