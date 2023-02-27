В Госдуму внесли законопроект об увеличении страхового покрытия пенсионных накоплений

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В Государственную думу внесли законопроект об увеличении страхового покрытия пенсионных накоплений до 2,8 миллиона рублей. Соответствующий документ разместили в электронной базе данных Госдумы в понедельник, 27 февраля.

С такой инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Авторы подчеркивают, что законопроект разработан с целью реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

— В частности, для гарантирования сохранности «вложений граждан в добровольные пенсионные накопления» президентом Российской Федерации было предложено установить вдвое большую сумму — до двух миллионов 800 тысяч рублей, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Главные тезисы речи главы государства — в материале «Вечерней Москвы».

Экономисты подсчитали стоимость новых социальных мер, озвученных президентом России во время послания. По словам экспертов, на реализацию всех мер потребуется 400–500 миллиардов рублей.