В Госдуму внесли законопроект об увеличении страхового покрытия пенсионных накоплений
В Государственную думу внесли законопроект об увеличении страхового покрытия пенсионных накоплений до 2,8 миллиона рублей. Соответствующий документ разместили в электронной базе данных Госдумы в понедельник, 27 февраля.
С такой инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Авторы подчеркивают, что законопроект разработан с целью реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
— В частности, для гарантирования сохранности «вложений граждан в добровольные пенсионные накопления» президентом Российской Федерации было предложено установить вдвое большую сумму — до двух миллионов 800 тысяч рублей, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Главные тезисы речи главы государства — в материале «Вечерней Москвы».
Экономисты подсчитали стоимость новых социальных мер, озвученных президентом России во время послания. По словам экспертов, на реализацию всех мер потребуется 400–500 миллиардов рублей.