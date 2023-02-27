Эксперты предположили, что Китай может поставлять оружие России в кризисной ситуации

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Вероятность поставок оружия Китаем России есть, но только если ситуация будет складываться крайне негативно для Москвы. Такое мнение высказали в понедельник, 27 февраля, южнокорейские эксперты.

— На прямое вмешательство Китай пойдет только в том случае, если российская армия начнет откатываться из Донбасса и боевые действия начнут подходить к изначальной российской границе, — заявил директор Центра китайских исследований в Институте Сечжона Чон Чжэ Хын.

Заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун в свою очередь заметил, что вероятность поддержки Москвы со стороны Пекина крайне мала. Китай не захочет начинать противостояние с Западом и США ради подобного, передает РИА Новости.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю «агрессивными мерами» в ответ на возможные поставки Пекином оружия в Москву.

24 февраля Китай опубликовал принципы разрешения украинского кризиса, включающие 12 пунктов. В первом из них говорится, что «должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран».

После публикации инициативы западные политики начали публично критиковать мирный план Китая. Политолог Сергей Маркелов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», в чем причина такой реакции.