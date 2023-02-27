Фото: администрация президента РФ

Решение президента России Владимира Путина не оказываться в зависимости от западных финансовых институтов явилось для страны спасительным. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, попытки США запугать Россию лишь сделали ее экономику более устойчивой. После этого, по мнению Макгрегора, уже Запад оказался зависим от российских энергоресурсов.

— Путин в своей речи два или три года назад сказал, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести в жертву будущее государства. Это очень сильное заявление, на которое тогда обратили внимание немногие, — заявил Макгрегор в своем блоге на YouTube.

24 февраля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что экономика России оказалась устойчива к введенным против нее санкциям. Он отметил, что для достижения успеха Москве пришлось пойти на экстраординарные шаги.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве» о четырех причинах краха антироссийских ограничений. По его словам, основная причина провала санкций заключается в масштабе российской экономики.