Фото: flickr/european_parliament

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что Евросоюз поставками оружия на Украину нарушил собственное табу. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила газета Financial Times.

Как утверждает издание, политик вспомнил, что сначала его предложение о военной помощи украинским войскам встретили со скептицизмом. Однако уже спустя несколько дней табу объединения было нарушено.

— На следующий день союз, деньги которого ранее использовались для субсидирования французских молочных фермеров и польских автомагистралей, отправлял на Украину оружие, финансируемое Европейским фондом мира, и помогал вести войну против России. Это табу было нарушено, — заявил Боррель, чьи слова приводит РИА Новости.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам выгодно длительное продолжение специальной военной операции. По его словам, руководители стран НАТО и Евросоюза готовы любыми способами добиться поражения России, даже если придется растягивать украинский конфликт на долгие годы.