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Орбан заявил об опасении ввода войск одной из стран ЕС на Украину

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Орбан заявил об опасении ввода войск одной из стран ЕС на Украину
Фото: администрация президента РФ

Правительство Венгрии опасается, что одна из стран Европейского союза (ЕС) может ввести свои войска на территорию Украины. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил венгерский премьер-министр Вилли Орбан.

— Нам нужно прекращение огня, нам нужны мирные переговоры, поэтому Венгрия настаивает на мире с трибуны каждого международного форума, — заявил Орбан, чьи слова приводит ТАСС.

В то же время политик переживает, что страны Европы все больше оказываются втянутыми в конфликт из-за поставок вооружения. По мнению Орбана, есть риск, что найдутся страны, которые пожелают отправить на Украину свои войска.

Премьер-министр призвал членов правительства не поддаваться на провокации со стороны других стран — членов Евросоюза. По его словам, Будапешт поддерживает мирный план относительно Украины.

9 февраля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что его страна не ратифицирует членство Украины в ЕС. Перед этим, по мнению политика, необходимо будет решить вопрос с национальными меньшинствами, проживающими в стране.

Украина Евросоюз (ЕС) Венгрия
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