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Правоохранительные органы Молдавии приняли решение усилить меры безопасности из-за возможной угрозы дестабилизации обстановки в республике. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила глава Министерства внутренних дел Молдавии Анна Ревенко.

— Ситуация в сфере безопасности в стране и регионе остается достаточно нестабильной. Правоохранительными органами были усилены меры безопасности, — сказала она в интервью телеканалу TVR Moldova.

По словам главы МВД, правоохранители усилили контроль в международном аэропорту Кишинева, а также увеличено присутствие полиции в общественных местах. Ревенко подчеркнула, что молдавские силовики регулярно консультируются со своими зарубежными коллегами, передает ТАСС.

13 февраля президент Молдавии Майя Санду сообщила о том, что в стране готовятся попытки изменения конституционного строя. По ее словам, группа диверсантов готовится атаковать государственные здания в республике.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что США и их союзники стремятся сделать из Молдавии «анти-Россию 2.0» по примеру Украины, что обернется для страны обнищанием. По его словам, антироссийский курс Молдавии проявляется в ее политике, культуре и экономике.