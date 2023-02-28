Народный календарь. Чего нельзя делать в праздник Овсянки, 3 марта

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3 марта православная церковь чтит память святителя Льва и Папы Римского. В народном календаре дата получила названия Ярилин день, Ярило с птицей овсянкой и Овсянки, потому что в этот день наши предки почитали птицу овсянку — вестницу скорого тепла.

В этот день нельзя быть в печальном и дурном настроении, носить черную одежду и выбрасывать мучные, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Приметы погоды:

Много снега — к урожаю хлеба.

Много талой воды — к обильному сенокосу.

Облака плывут на большой высоте — к хорошей погоде.

Сосульки свисают с крыш — зима не собирается сдаваться и будет продолжаться долго.

Именины отмечают: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.