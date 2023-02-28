Специалисты Роскачества развеяли семь мифов о похудении

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Весной многие стараются сбросить лишние килограммы. В Роскачестве развенчали мифы о методах похудения.

Так, считается, что человек может сбросить вес, если заменит сахар фруктами. На самом деле, в них тоже содержится и фруктоза, и глюкоза — вместе они образуют чистый сахар.

— Единственный плюс фруктов — высокое содержание клетчатки, которая не позволяет сахару всасываться быстро. И выбирайте тогда не сладкие ягоды и фрукты (киви, ананасы, зеленые яблоки, апельсины, грейпфруты). А вот на хурму, бананы и виноград старайтесь не налегать, — отметили в Telegram-канале Роскачества.

Также многие думают, что при похудении нужно употреблять продукты с «отрицательной калорийностью». К таким ним относят сельдерей, огурцы, салат айсберг, листовые овощи, травы и брокколи.

— Отрицательная калорийность сельдерея и других продуктов — закоренелый миф. На переваривание любого продукта организм тратит от 5 до 30 процентов от общей калорийности, — сообщили в ведомстве.

Диета из соков и смузи — это тоже миф.

— Запомните, в соках и смузи много простых углеводов, употребление вызывает резкие скачки глюкозы в крови, стимулирует выработку инсулина. Регулярные скачки сахара заставляют на износ работать поджелудочную железу, снижают чувствительность клеток к глюкозе. Это повышает риск развития сахарного диабета второго типа, — предупредили специалисты.

Также распространено мнение, что зеленый чай снижает вес. По словам экспертов, результат может быть, но составит он всего несколько сотен граммов. При этом добавки с экстрактом зеленого чая приводят к повреждениям печени. Не потому, что чай на самом деле вреден для нее, просто все хорошо в меру, отметили они.

Кроме того, набирает популярность диета на основе холодной еды. Говорят, если есть холодную пищу, то организм будет тратить больше энергии на ее «согревание» и переваривание.

— На самом деле на нагревание пищи у человека уходит 5-10 калорий — это очень мало и в похудении значения не имеет, — рассказали в ведомстве.

Еще некоторые рекомендуют пить протеиновые коктейли вместо белка. Но они не могут в полной мере заменить полезность белковой пищи. Еще «жидкий» белок усваивается быстрее, а это влечет за собой резкое повышение уровня инсулина в крови, что гарантированно будет останавливать жиросжигательный процесс. Так что похудеть с помощью такой замены белковых блюд не получится, отметили в Роскачестве.

Многие мечтают обрести фигуру мечты, не прикладывая особых усилий. По данным некоторых ученых, сбрасывать лишний вес можно даже во сне. Какие еще необычные способы позволят сохранять стройность? «Вечерняя Москва» совместно со «СМИ 2» собрала самые интересные методы.