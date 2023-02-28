Астролог назвала три знака зодиака, для кого март станет удачным во всех сферах жизни
Астролог Марина Малышева назвала трех представителей зодиакального круга, которых ожидает счастливое начало весны. Звезды помогут им не только в личной жизни, но и на работе, поэтому март обещает быть очень удачным.
Львы станут настоящими счастливчиками. Март 2023 года поможет им разобраться со своими старыми делами и приступить к новым проектам, которые обещают быть перспективными и финансово успешными. Не нужно бояться рисковать.
Астролог посоветовала представителям этого знака путешествовать и не бояться действовать. Поездки смогут вдохновить их на новые подвиги. Звезды будут им помогать во всем, но при этом не следует забывать о своей интуиции, она тоже может хорошо помочь.
Стрельцов ожидает много приятных и полезных знакомств в марте этого года. Некоторые из них вполне могут стать судьбоносными. Новые встречи помогут им наконец-то решить важные задачи и вопросы. Необходимо быть внимательными к своим мыслям, не исключено, что Стрельцам придет в голову новая идея, которую не мешало бы реализовать сразу.
Успех будет на их стороне в начале весны, поэтому главное — действовать и не останавливаться на достигнутом. Если была в планах дорогостоящая покупка, то самое время реализовать ее.
Рыб ожидают приятные изменения в жизни. Несмотря на то что их будет преследовать чувство страха, они все равно будут действовать и добиваться поставленных целей. Рыбам нужно вспомнить о всех важных планах, которые они наметили на март 2023 года и следовать им.
Звезды будут на их стороне, поэтому можно смело действовать. Представители данного знака зодиака, которые одиноки, смогут отыскать вторую половинку. А если на личном фронте есть проблемы, например, частые ссоры, то они останутся в прошлом, сообщается на портале Rsute.
Чтобы неделя с 27 февраля по 5 марта прошла более успешно, человеку стоит составить план, который позволит распределить свои силы и время. Об этом рассказала астролог Анна Лебеденко.