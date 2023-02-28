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Овчинский: Модернизация нефтехранилища начата на Московском нефтеперерабатывающем заводе

Полина Французова
Город
Овчинский: Модернизация нефтехранилища начата на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) приступил к обновлению парка резервуаров для хранения сырья и готовой продукции. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Оптимизация проводится в рамках комплексной модернизации производства, которая началась в 2011 году, когда предприятие вошло в состав компании «Газпром нефть».

— Программа по обновлению нефтехранилища на московском нефтеперерабатывающем заводе позволит усовершенствовать инфраструктуру всей системы хранения и заменить более 40 технологических объектов. Сегодня на предприятии обновлено 80 процентов технологических установок, модернизирован комплекс отгрузки топлива в автомобильный и железнодорожный транспорт, — отметил Владислав Овчинский.

В настоящий момент на заводе завершается основная стадия строительно-монтажных работ первых резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов. Их корпуса изготовлены из специальной стали с антикоррозийным покрытием, устойчивым к перепаду температур и образованию трещин. Системы хранения также оснащены современными системами мониторинга, противоаварийной и противопожарной защитой.

— Современные технологии повышают эффективность переработки нефти на московском НПЗ. Активное обновление производственного оборудования, инфраструктуры хранения и отгрузки топлива позволяет обеспечивать полный комплекс мер для надежного и безопасного хранения произведенного топлива, чтобы своевременно и в необходимых объемах снабжать рынок нефтепродуктами, — сообщил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

По завершении комплексной модернизации в 2025 году МНПЗ перейдет на глубокую переработку нефти, которая максимально повысит эффективность производства, позволит отказаться от производства мазута и получать дополнительные объемы бензина и дизельного топлива из нефтяных остатков.

Нефть Владислав Овчинский Москва
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