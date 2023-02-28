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Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы «Азова»

Араз Салехов
Общество
Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы «Азова»
Фото: pexels.com / Markus Spiske

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала около шести тысяч файлов со взломанных ими компьютеров кадровой службы украинского националистического полка «Азов»*. Об этом стало известно во вторник, 28 февраля.

В общий доступ попали приказы боевых расчетов, списки участников боевых действий за различные периоды, личные дела военнослужащих, их послужные списки и награждения, об этом свидетельствуют данные портала «НемеZида».

В конце декабря 2022 года российские хакеры обнародовали на антифашистском портале «Немезида» данные свыше 70 солдат ВСУ и офицеров «кибервойск». По данным российских хакеров, опубликованная информация принадлежит профессиональным взломщикам из украинского минобороны, из национальной гвардии и других ведомств Украины.

В сентябре группа RaHDIt опубликовала на своем сайте «Немезида» данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины (СВР). Позже актуальность досье была подтверждена правоохранительными органами. По данным хакеров, агенты СВР работают в диппредставительствах дружественных России стран.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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