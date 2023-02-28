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«Сейчас я зарабатываю ноль»: Милохин пожаловался на бедную жизнь после отъезда из России

Араз Салехов
Общество
«Сейчас я зарабатываю ноль»: Милохин пожаловался на бедную жизнь после отъезда из России
Фото: roscongress / Елена Разина

Блогер Даня Милохин рассказал, что у него больше нет денег после отъезда из России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Bugatti Music.

— Сейчас я зарабатываю ноль...я не откладывал никогда и ничего, всегда тратил. На моем личном счете ИП (индивидуального предпринимателя — прим. «ВМ») 70 тысяч рублей, а в общей сложности у меня осталось 400 тысяч, это все мои бабки, — поделился он.

По его словам, теперь он живет за счет друзей.

Милохин несколько месяцев назад улетел в Соединенные Штаты. Но выступление за три миллиона рублей заставило его вернуться на родину. Милохина заказала на корпоратив некая технологическая компания. Звезде и его команде заказчики оплатили перелет из Штатов и обратные билеты. Блогер выступал на мероприятии около 40 минут.

25 октября 2022 года блогер покинул шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по его словам, стала общая усталость от съемок и отсутствие сил. Милохин добавил, что не видел смысла в своем дальнейшем участии в проекте.

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